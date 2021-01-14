Еще в феврале прошлого года в Волгоградской области официально запретили продавать детям снюсы. Однако и взрослым никотиносодержащая смесь, в случае несоответствия требованиям «О безопасности пищевой продукции», тоже опасна. Именно такую продукцию сотрудники волгоградского Главка нашли на прилавках автозаправка «Шелл Нефть»- Так, в ходе мероприятий установлено, что на автозаправочной станции хранилась и реализовывалась продукция (снюс) торговых марок «LYFT mint» и «LYFT polar mint», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора по Волгоградской области.Надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении. В итоге Арбитражный суд поддержал позицию Роспотребнадзора о том, что качество товара не соответствует техническому регламенту. АЗС оштрафовали на 300 тысяч рублей. Сами снюсы изъяли из оборота и уничтожили.