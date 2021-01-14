В Волгоградской области прирост новых случаев COVID-19 уже более недели держится на одном уровне. За последние сутки в регионе 263 человека подхватили вирус. Наибольшее число заболевших в Волгограде. 13 января в областном центре 73 человека получили положительные результаты тестов. 44 заразившихся в Волжском. Также борьбу с ковидом начали жители 20 районов Волгоградской области. 22 новых пациента в Котельниково, 21 – в Жирновске.В Иловлинском районе 19-ти жителям подтвердили неприятный диагноз, в Дубовском – 16-ти. В Камышинском районе 13 новых заразившихся, в Клетском – 11. В Городищенском районе 10 новых случаев коронавируса, в Котовском – 9. По 5 заболевших в Ольховском и Светлоярском районах, по 3 – в Суровикинском и Чернышковском. В Калачевском районе 2 жителя подхватили вирус, в Алексеевском, Ленинском, Михайловском, Октябрьском, Руднянском, Среднеахтубинском и Фроловском – по одному.За последние сутки COVID-19 выявили у волгоградцев абсолютно разных возрастов. Заболели 3 малыша, которым нет еще и годика. Заразились 4 ребенка 1-6 лет и 8 школьников 7-14 лет. Также коронавирус диагностировали у пятерых подростков 15-17 лет. Наибольшее число новых пациентов в четверг в возрасте 30-49 лет – 98 человек. 72-м заразившимся от 50 до 64 лет. Нашли болезнь у 58 пенсионеров старше 65-ти и у 15 молодых людей 18-29 лет.