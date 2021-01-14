Их уже 527. Столько волгоградцев уже в официальном списке умерших от последствий коронавируса. Сегодня, 15 января 2021 года, в этот список внесли еще четырех – двух женщин и двух мужчин. Самому младшему из них было всего 48 лет.Этот достаточно молодой мужчина жил в Михайловке Волгоградской области. В районную больницу он поступил с двухсторонней пневмонией и уже в критическом состоянии. Когда он заболел, где заразился и прочие вопросы теперь останутся без ответа. Мужчина умер. Как отмечают в региональном оперштабе, виной стало позднее обращение за медпомощью. Кроме того, у пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.Опоздала с лечением и 69-летняя жительница Камышина. Несмотря на то, что она входит в группу риска по возрасту, да еще и диабетик, и «сердечница», она обратилась в больницу только на 4-й день после начала заболевания коронавирусом. Ее уже не смогли спасти.68-летнюю волжанку тоже не спасли, хотя она лечилась согласно всем рекомендациям с первого дня, как почувствовала признаки простуды. Но ни амбулаторное, ни лечение в стационаре не помогло. Говорят, женщина заразилась от ковидного родственника, и из-за хронических заболеваний не смогла побороть COVID-19.У 73-летнего жителя Волгограда коронавирус выявили вообще случайно – когда он поступил в больницу с подозрением на хирургическую патологию. При обследовании выявили двухстороннюю пневмонию и в срочном порядке перевели в 7-ю больницу. Но помочь ему медики уже оказались не в силах.