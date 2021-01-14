Погода в Волгограде по-настоящему зимняя: то снег, то метель, то гололед. Страдают не только автомобилисты, вынужденные ездить аккуратно и медленно, но и пешеходы. На очистку дворовых дорог и тротуаров вышли 1600 дворников. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии. Специальные комиссии выехали даже на проверку, чтобы убедиться: ни один волгоградец не сломает ногу, выйдя из подъезда своего дома.Уборкой снега и посыпкой внутриквартальных дорог занимаются управляющие компании. Если этого не происходит, коммунальщиков могут оштрафовать на крупную сумму – до 30 тысяч рублей за каждый выявленный случай.- Особое внимание в ходе проверок уделяется устранению наледи и сосулек, что особенно актуально сейчас, когда в силу погодных условий проезды и тротуар во дворах покрылись ледяной коркой, - говорят в мэрии.Особо ответственные УК прошлись по своим дворам дважды. Остальным 17%, кто не выполняет требования властей, направляют уведомления о том, что у домов не должно быть наледи, а поверхность необходимо посыпать песком. Сами волгоградцы могут также пожаловаться на плохую уборку в МБУ «ЖКХ» своего района или в жилинспекцию.