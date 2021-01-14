Кировский районный суд Волгограда приговорил 48-летнего мужчина из Республики Таджикистан к 10,5 годам колонии особо режима за «покушение на незаконный сбыт наркотических средств». В его съемной квартире оперативники нашли почти полкило героина, которые осужденный планировал продать жителям региона. Известно, что наркотики осужденный получил от сообщника, с которым познакомился по интернету.- В обязанности подсудимого входило получение оптовых партий наркотических средств, их временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.Вину свою мужчина признал полностью. Приговор еще не вступил в силу, его можно оспорить. Расследовали уголовное дело следователи волгоградского УМВД.Отметим, что сообщника также будут судить - сейчас собирают доказательства его причастности к преступлению.