Работы по строительству обхода вокруг микрорайона Горьковский в Волгограде идут с опережением графика, и уже в 2021 году обещают открыть движение для транспорта по этой трассе. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.Напомним, дорогу в объезд поселка Максима Горького начали строить в 2019 году. Речь идет об участке с 11 по 24 километр трассы А-260. К настоящему моменту уже выполнено устройство около 80% земляного полотна и уложено 5 километров дорожной одежды (кроме верхнего слоя). Кроме того, установлено 7 километров бокового и более 5 километров осевого барьерного ограждения.- На 20-м километре новой дороги специалисты уже забили сваи и приступили к возведению опор для будущего путепровода над железной дорогой. Наконец-то водители не будут стоять на переезде и терять драгоценное время в пути. А на 21-м километре идет монтаж несущих конструкций железобетонного путепровода, который войдет в состав одной из транспортных развязок и соединит обход Горьковского с основной дорогой, - отмечают в Росавтодоре.- По контракту сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2022 год. Но рабочее движение по двум из четырех полос планируется открыть уже в сентябре 2021 года, - сообщают в Росавтодоре.Отметим, что объездная дорога вокруг поселка Горького будет четырехполосной, благодаря чему ее пропускная способность увеличится до 38 тысяч машин в сутки. А скорость на данном участке вырастет с 60 до 90 километров в час.