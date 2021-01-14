Прогноз погоды нынче интересует волгоградцев больше, чем коронавирус. Еще бы: январь не балует наш регион. И, если начало года было грязным и теплым, то к 15 января 2021 года Волгоградскую область замело снегом, потом залило ледяным дождем, а теперь синоптики обещают еще и усиление ветра с налипанием мокрого снега. В ГУ МЧС по Волгоградской области уже выдали предупреждение о сильной гололедице и метели.- По сообщению Волгоградского Гидрометцентра 15 января 2021 местами по Волгоградской области ожидается очень сильный снег, - предупреждают специалисты ведомства. – На дорогах сохранится гололедица. Прогнозируют и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.И просят волгоградцев без лишней надобности не выходить и не выезжать из дома. Если же вам придется отправиться в путь, будьте предельно внимательны и осторожны!