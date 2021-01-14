Тройная авария произошла 13 января в Тракторозаводском районе Волгограда. В результате происшествия погиб 40-летний водитель. Известно, что около восьми вечера мужчина ехал за рулем «Хендэ Верна» по улице Дзержинского в сторону Жолудева. У дома №26 он врезался в припаркованную «Нексию», в которой в этот момент находился 34-летний автомобилист. Легковушку отбросило в сторону, в результате чего она врезалась в «Хендэ Солярис».- Водитель автомашины «Хендэ Верна» скончался, причина смерти устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Добавим, что накануне была сильная метель и гололед. При этом в Волгоградской области зафиксировано три аварии – одна с погибшим, две с пострадавшими. Патрулировавшие город-герой и областные трассы инспекторы ГИБДД поймали 527 нарушителей ПДД, также задержали 14 пьяных автомобилистов.