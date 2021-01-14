Погода в январе не балует волгоградцев: то слякоть и грязь, то снегом завалило, а вечером 13 января снежные сугробы еще и залил ледяной дождь. В итоге – на дорогах жуткий гололед, на проводах – наледь. В Дзержинском районе Волгограда даже трамваи №№изменили путь следования из-за обрыва контактной сети.- Чтобы не допустить обледенения контактной сети после прошедшего ледяного дождя на всех маршрутах электротранспорта проводилась обкатка линий. Троллейбусы и трамваи работали в привычном режиме. За исключением трамваев № 2, 6, 12. Один из проводов контактной сети все же оборвался на участке между остановками «Школа №36» и «Раздольная». Пока специалисты устраняют повреждение, трамваи ездят в измененных границах - до остановки «Завод Ахтуба», - сообщают «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротрас».Со вчерашнего вечера сотрудники «Метроэлектротрас» перешли на усиленный режим работы: чистят от снега и наледи остановки и лестничные спуски в «подземку»- На особом контроле находятся сложные участки пути и более 100 стрелочных переводов – их регулярно расчищают наши бригады, - уточняют в МУП «Метроэлектротранс». - При необходимости к расчистке трамвайного полотна привлекается спецтехника.