Финалист шоу «Голос» Дмитрий Венгеров планирует начать свои гастроли с родного Волгограда, в котором он родился, вырос и начал свою музыкальную карьеру. Об этом он рассказал в прямом эфире в своем Instagram 13 января, заодно поздравив фанатов с наступающим Старым Новым годом.Сейчас музыкант вместе с семьей сидит на карантине из-за коронавируса, но уже скоро начнутся переговоры насчет будущих выступлений.- Сейчас уже ведется работа по этому вопросу, - говорит Дмитрий. – На этой неделе буду дистанционно решать вопросы насчет гастролей в других городах. Думаю, что имеет смысл начать с Волгограда и Волжского или прокатиться по области. Думаю, что там будет хорошее начало тура.Напомним, Дмитрий Венгеров дошел до финала шоу «Голос» и вошел в тройку лучших.