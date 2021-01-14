Серьезной проверкой для дорожных и коммунальных служб стала метель 13 января 20201 года: мело весь день, чистят последствия уже сутки. В работах задействовано порядка 500 единиц спецтехники. 100 – в Волгограде, 439 – на областных трассах. Работают и с помощью спецмашин, а с обочин снег разгребают лопатами.Всего за сутки для обработки дорог использовали 5,4 тысяч тонн песко-соляной смеси (1,2 тысячи пришлись на город-герой). Работы ведутся непрерывно.- В настоящее время проезд по всем трассам региона обеспечен. Автобусное сообщение на межмуниципальных и междугородних направлениях, которое было приостановлено 13 января с 14-00, восстановлено сегодня с 7-00, продолжается мониторинг обстановки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.Отметим, что во дворах обязаны убирать коммунальщики: если УК или ТСЖ пренебрегают своими обязанностями, стоит обратиться с жилищную инспекцию. Также добавим, что автомобилистов очень просят убирать машины с обочин для более качественной уборки снега и наледи.