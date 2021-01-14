Эксперты волгоградского управления МЧС после осмотра сгоревшего московского трамвая в Волжском, пришли к выводу, что причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки в кабине. Об этом в ведомстве сообщили сегодня 13 января.Напомним, ЧП случилось 12 января. Примерно в 11.27 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что загорелся трамвай прямо на линии. Произошло это, когда «рогатый» ехал по улице Александрова. Вспыхнул трамвай мгновенно и также молниеносно сгорел дотла.К счастью, никто не пострадал. Пожарные уже в 11.54 потушили возгорание.Отметим, что это один из тех трамваев, которые подарила Волжскому мэрия Москвы. Именно из столицы прислали в город-спутник Волгограда старые вагоны, которые москвичи уже заменили на новые. Уверяли, что эти трамваи еще послужат волжанам. Но старая техника дает сбои.