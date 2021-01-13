Важная информация для волгоградских автомобилистов: с 13 января 2021 года в городе-спутнике Волжском дорога с круговым движением на кольце площади Строителей стала главной. Возьмите на заметку!- Отныне на данном перекрестке с кольцевым движением преимущество принадлежит водителям автомашин, следующих по кольцу, - уточняют комитетаеблагоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского. – В частности движение по кольцу является главным на следующих участках: площадь Строителей, пересечение улиц Карбышева и Энгельса, на улице Карбышева в районе СЭС, в районе ВПЗ и на площади Труда.И акцентируют, что водителям следует проявлять внимание, следуя по кольцу, и соблюдать правила дорожного движения.Напомним, что изменения в схему движения решили внести после того, как отремонтировали дорогу на данном участке проспекта Ленина.