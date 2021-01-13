Сегодня, 13 января 2021 года, в Волгограде состоялись прения сторон по уголовному делу об убийстве полицейского. Прокуратура региона потребовала отправить 48-летнего убийцу в колонию на пожизненное заключение.Напомним, речь идет о жестоком убийстве дежурного полицейского, которое произошло в Волгограде 23 марта 2020 года. В тот день грабитель напал на волгоградку в подъезде дома - он приставил нож к горлу и потребовал отдать золото, телефон и деньги. Но женщине удалось вырваться из рук преступника. Она успела добежать до здания здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, расположенного по улице Землячки 11 в Дзержинском районе, и обратиться за помощью к полицейскому Владимиру Тафинцеву, который дежурил в КПП. Увидев сотрудника полиции, грабитель попытался скрыться, но Тафинцев задержал его и препроводил на КПП для установления личности. Когда стал проверять документы, мужчина достал нож и ударил прямо в сердце полицейского. Ранение оказалось смертельным. Убийцу задержали коллеги погибшего сотрудника. Им оказался 48-летний Андрей Петренко (он уже был судим за изнасилование и угрозу убийством). В момент совершения преступления он был в состоянии наркотического опьянения.У 35-летнего погибшего полицейский Владимира Тафинцева остались маленькая дочь и беременная жена.Сегодня в суде в качестве обвинителя выступала прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Любовь Фролова. Она просила судей квалифицировать действия подсудимого сразу по нескольким статьям УК – «разбой, совершенный с угрозой применения насилия» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».- С учетом всех обстоятельств совершения преступлений и прошлых судимостей мужчины обвинение предложило суду назначить фигуранту уголовного дела наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.Очередное судебное заседание назначено на 14 января 2021 года.ДЛЯ СПРАВКИПолицейский Владимир Тафинцев родился в 1985 году в Волгограде. Учился в школе № 72, в 2007 году окончил Современную гуманитарную академию по специальности «юриспруденция», затем служил в армии в Калачевской бригаде внутренних войск. В 2009 году поступил на службу в милицию. В 2012 году присвоено звание – старший сержант полиции.За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом товарище, который всегда первым приходил на помощь. Являясь наставником молодых сотрудников, он передавал им свой опыт, полученный в течение 10 лет службы.В семье Тафинцевых династию полицейских основал отец - Владимир Иванович, до выхода на пенсию служивший следователем, а затем в службе исполнения наказаний. Младшая сестра сейчас проходит службу в одном из подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области. По словам родных, Владимира всегда отличали милосердие, правдолюбие и чувство справедливости.За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, МВД России генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым было внесено представление Президенту Российской Федерации о награждении старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева государственной наградой (посмертно).Старший сержант полиции Владимир Тафинцев похоронен на кладбище поселка Вишневая Балка в Краснооктябрьском районе Волгограда.У него осталась жена и двое дочерей, одна из которых родилась спустя полгода после гибели отца.