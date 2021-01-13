Большую часть дорог в Волгограде к вечеру среды очистили от снега. После снегопада спецтехника добралась не только до главных магистралей, но до второстепенных дорог. Но следом пришла новая беда – улицы Волгограда заливает ледяным дождем. При минусовой температуре это критично. Смотреть обстановку на дорогах Волгограда после снегопада и во время ледяного дождя вечером 13 января отправились мэр города Виталий Лихачев и руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов. Особое внимание обратили на подходы к остановкам общественного транспорта, которые сейчас завалены кучами собранного с дорог снега. Мэр попросил очистить их до утра.- Дождь льет уже четыре часа. Валы насыпаны. Завтра утром люди поедут на работу и им будет очень сложно, не замочив ног, дойти до общественного транспорта, - заявил мэр Волгограда.По словам мэра, в этом году Волгоград на сэкономленные на лизинге деньги закупил четыре новые комбинированные дорожные машины (КДМ). Это позволит увеличить качество и скорость уборки улиц города.- Когда техники много и она подготовлена, ничего страшного нет в снегопаде. Но на остановках все равно нужны люди с лопатами, погрузчики, это не так быстро. Основные участки постараемся за ночь расчистить, - рассказал Лихачев.Будут дорожники чистить и парковочные карманы, которые сейчас забиты машинами. Водителей просят убрать свои машины, чтобы облегчить эту задачу. Хотя все прекрасно понимают, что во многие дворы из-за снежной каши и вовсе не заехать.