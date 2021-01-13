Прокуратура Волгоградской области добилась ужесточения приговора для заместителя начальника ОВМ ОМВД России по Городищенскому району Романа Абдулина и его знакомой Илахи Казымовой. Они устроили бизнес на мигрантах – брали деньги за прописку. Их признали виновными, но Городищенский райсуд, где рассматривалось дело, вынес уж очень мягкий приговор: Абдулину присудили 4 года условного срока и штраф в размере 100 тысяч рублей, Казымовой – 3 года условного срока и штраф 50 тысяч рубле й. Прокуратура не согласилась с таким вердиктом и оспорила его в областном суде.Как установили в облсуде, Абдулин и Казымова фиктивно поставили на миграционный учет в Городищенском районе 119 гастарбайтеров. С каждого из них они взяли за свои услуги по 1 тысяче рублей. Кроме того, Абдулин составил штраф за нарушение миграционного законодательства не на свою знакомую Казымову, а на другую местную жительницу. А соучастница лишь поставила подпись в протоколе от имени некой гражданки.Облсуд, пересмотрев дело, дал мошенникам реальные сроки.- Абдулина приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии общего режима и последующим лишением права занимать должности на госслужбе в течение 1 года 8 месяцев. Казымову отправили в колонию общего режима на 2,7 лет. Обоих взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.