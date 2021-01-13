После того, как волгоградцы доели все новогодние салаты и вновь пошли в магазины, оказалось, что цены на продукты за эти дни выросли. Подорожало не все, но многое, причем даже товары первой необходимости. Так, по данным Волгоградстата, который еженедельно мониторит цены в магазинах и на рынках, в период с 1 по 11 января 2021-го у нас подорожали макаронные изделия – на 2,64%, яйца – на 3,17%, а также почти все продукты борщевого набора. В частности, на картофель цены поднялись на 8,77%, капуста подорожала на 3,07%, лук репчатый – на 5,16%, морковь – на 6,92%.Мясо тоже поднялось в цене, причем все и сразу – и свинина, и говядина, и курица. Рыба тоже стала дороже.Кроме того, взлетели ценники на свежие огурцы – на 6,88% и свежие помидоры – на 15,13%. Подорожали даже яблоки.Лечиться с каждым днем тоже все дороже: подорожал и бромгексин и поливитамины.Чуть опустили цены только на гречку, сахар и ржаной хлеб, и то всего на каких-то полпроцента.