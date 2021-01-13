В Волгоградской области (как и во всей России) с 1 по 30 апреля пройдет перепись населения. В удаленных районах она продлится вплоть до 30 июля. Соответствующий законопроект был внесен в Волгоградскую областную Думу.В регионе уже создали В более 4,5 тысяч счетных и свыше 700 переписных участков, опрос жителей будут проводить более 6 тысяч переписчиков. Напомним, что Всероссийская перепись населения была запланирована на октябрь 2020-го, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год.Как уточнили в Волгоградстате, переписчики с 4 по 30 апреля будут обходить жилые помещения и заполнять со слов опрашиваемых переписные листы.- Главное нововведение – люди смогут самостоятельного ответить на вопросы электронного переписного листа на портале Госуслуг с 1 по 25 апреля. При этом можно записать сразу всех членов своей семьи. Ответить на вопросы можно будет и на переписных участках, в том числе в МФЦ, - уточняют в Волгоградстате. – Переписчики, которые будут обходить жилые помещения, будут вносить данные в планшеты со специальным программным обеспечением.Помогать переписчикам будут и волонтеры. Участвовать в проведении переписи будут порядка 350 человек. Итоги переписи подведут в октябре 2021 года. Публикация окончательных данных завершится в декабре 2022 года. Надо сказать, что последняя перепись населения в России проходила еще в 2010 году.