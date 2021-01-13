Снегопад и ледяной дождь 13 января 2021 парализовал движение на дорогах Волгограда и осложнил дорожную обстановку на трассах Волгоградской области. Такого снегопада волгоградцы ждали давно. Но для коммунальщиков и дорожников он все равно стал «аномальным». Фуры перекрыли движение на главных магистралях, а междугородные автобусы вообще отменили. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, из-за непогоды с 14 часов 13 января 2021 года временно ограничено автобусное сообщение по междугородним межмуниципальным маршрутам. Ограничения на пассажирские перевозки будут действовать до 14 января 2021 года или до особого распоряжения.Сейчас на магистралях региона чистят проезжую часть 52 единицы техники. По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, еще 88 машин дежурит на федеральных трассах и обеспечивает движение по всем направлениям. Более сотни единиц спецтехники расчищает дороги Волгограда.- В случае резкого ухудшения погоды к работе на региональных направлениях может быть привлечено 500 единиц различной техники, ещё 184 единицы - на федеральных участках, - сообщили в администрации региона.Водителей же просят не выезжать лишний раз на личном транспорте и соблюдать максимальную осторожность.Мы следим за обстановкой на дорогах Волгограда и области в режиме онлайн.