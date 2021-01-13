На скамью подсудимых отправили 41-летнего волгоградца, который «разводил» любителей бань. Не тех, которые париться любят, а тех, кто мечтал их построить. Как сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, мужчина (который только в феврале 2020-го вышел из колонии, где сидел за мошенничество) создал потребительский кооператив, став его соучредителем. От имени этого кооператива он в апреле 2020-го договорился с местным жителем о строительстве у того на участке бани. Взял предоплату в размере 523 тысяч рублей и… пропал. После этого он аналогичным образом похитил 120 тысяч рублей у другого нанимателя, который перечисл ему эти деньги на покупку стройматериалов. Потом в июле 2020-го заключил два подряда на возведение бани в Среднеахтубинском районе, и опять украл аванс – на этот раз 88 тысяч рублей.- Общая сумма причиненного ущерба превысила 730 тысяч рублей. Свою вину мужчина категорически отрицал, но сотрудники УМВД по Волгограду собрали все факты и улики, доказывающие его вину. Дело направили в суд, ожидать рассмотрения мужчина будет находясь под стражей. Максимальный срок, который ему грозит, - 6 лет колонии, - сообщают в областной прокуратуре.