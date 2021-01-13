На уборку городских кварталов после первого в этом году снегопада 13 января вышли более 1,5 тысячи дворников, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Они должны посыпать смесью песка и соли придомовые территории, расчистить от наледи входные группы и пешеходные дорожки. Также работники УК и ТСЖ должны убрать от снега козырьки подъездов и крыши домов. Говорят, что уже к трем часам дня привели в порядок территории у 4489 многоквартирных домов – это большая часть жилого фонда Волгограда. А на городских магистралях убирает снежную кашу 101 единица спецтехники, в том числе 67 КДМ.- В связи с обильным снегопадом работа коммунальных и дорожных служб по очистке городских территорий ведется в непрерывном режиме, - отмечают в мэрии. - Работы во дворах будут продолжаться до конца дня.Чтобы дворники управляющих компаний не расслаблялись, в рейды на проверку выйдут чиновники мэрии и сотрудники районных МБУ ЖКХ. Если до вашего двора коммунальщики так и не добрались, пишите жалобы в районную администрацию или в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда. Обещают прийти с проверкой по каждому обращению.