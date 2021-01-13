В среду, 13 января, в стенах администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провел встречу с представителями бизнес-сообщества региона. Среди различных вопросов, которые обсуждали участники совещания, были кадровые. У уполномоченного по защите прав предпринимателей области Ольги Устиновой заканчивается 5-летний срок работы. Волгоградские бизнесмены попросили губернатора о продолжении работы действующего омбудсмена. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональной администрации, с предложением выступили представители Волгоградской торгово-промышленной палаты, региональных отделений «Опоры России» и «Деловой России», а также других объединений. Андрей Бочаров дал добро.Теперь Ольгу Устинову в качестве бизнес-омбудсмена региона на второй 5-летний срок должны утвердить областные парламентарии. На этой должности она трудится с 2016 года. Ранее возглавляла ООО «Волжское Агентство», которое специализируется на общественном питании. Также Ольга Устинова была заместителем председателя волгоградского отделения «Опоры России».