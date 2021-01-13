Накануе,12 января, Краснокотябрьский районный суд Волгограда оштрафовал отделение одного из самых известных банков города-героя на 100 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер. Дело в том, что в помещении не было бактерицидных облучателей рециркуляторного типа. В итоге несколько сотрудников заболели коронавирусом. В процессе эпидемиологического расследования пришлось вмешиваться Роспотребнадзору. Сначала выдали предписание, но обеззараживателя воздуха так и не появилось.- Указанное бездействие со стороны юридического лица нарушает требования Санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.В итоге Управление возбудило административное дело и вышло в суд. Только через служителя Фемиды удалось обратить внимание руководства на наличие проблемы, однако фактически она до сих пор так и не решена.