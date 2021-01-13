Один из трамваев, которые недавно пришли в город Волжский Волгоградской области из Москвы, загорелся днем 13 января на улице Александрова. Полыхающий вагон остановился на съезде с первого моста на остановке \\"Изопан\\". Сообщение о возгорании поступило диспетчеру экстренных служб в 11.30. Спустя несколько минут пожарные потушили горящий трамвай №4. К счастью, как только началось задымление, водитель трамвая оперативно открыла двери, и все пассажиры вышли из салона. Вагон выгорел полностью. При пожаре ни водитель трамвая, ни кондуктор не пострадали.- Сообщение о возгорании трамвая на автодороге поступило диспетчеру в 11.30. Пожарные 32-й ПСЧ оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали горение в 11.45. Погибших и пострадавших нет, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.Причину пожара в московском трамвае еще предстоит установить специалистам. Кстати, это уже не первое ЧП с этими вагонами.- Причины возгорания станут известны после проведения экспертизы, - пояснили в волжской автоколонне.