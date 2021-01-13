Еще два старых двухэтажных дома признали аварийными на севере Волгограда. В скором времени канут в Лету дома №15 и №16 в расположенном на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов поселке 4-й участок. Межведомственная комиссия признала дома подлежащими сносу после рассмотрения заключений инспекции госжилнадзора. Жить в них просто опасно для жизни и здоровья.Под снос в поселке пойдут не только эти дома, но и многие другие. В конце декабря аварийными признали еще три двухэтажки на 4-м участке. Все эти дома обследовали специалисты в рамках программы капремонта.- По итогам инженерных изысканий выявлены многочисленные трещины и повреждения конструктивных элементов домов, - отмечают в региональном госжилнадзоре.Пока в Волгоградской области расселяют жильцов тех домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. К сентябрю 2025 года в Волгограде должны переехать в новостройки почти 10 тысяч волгоградцев из 253 домов-развалюх. И только потом очередь дойдет до тех домов, которые попали в список позже.