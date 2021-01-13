Уголовное дело в отношении нарколога-психиатра из УЗ «Михайловская ЦРБ» поступило в районный суд Волгоградской области: мужчину обвиняют в служебном подлоге. Из материалов известно, что еще в июле 2019 года к врачу обратился отец молодого человека, которого полицейские подозревали в пьяном вождении. Водителя привезли на медицинское освидетельствование.- Отец предложил врачу решить вопрос о неустановлении у его сына состояния алкогольного опьянения и осуществить забор крови у иного лица, на что последний ответил согласием, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда Волгоградской области.- За содеянное водителю грозила уголовная ответственность, поскольку ранее он уже привлекался за аналогичное правонарушение, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, где расследовали это дело.В итоге сына обратившегося жителя Михайловки «отмазать» от административной ответственности удалось, но вот сам нарколог стал фигурантом серьезного уголовного дела. Ему грозит до двух лет тюрьмы. В расследовании участвовали оперативники УФСБ России по Волгоградской области.