13 января, в Волгограде и отдельных районах области – настоящая метель. Также синоптики прогнозируют обильные осадки: снег, дождь, а еще возможны туманы и гололед. Прекрасная зимняя погода, но не для автомобилистов. Волгоградская ГИБДД обращается к водителям с просьбой сменить манеру вождения и учитывать, что на трассах сейчас очень опасно.- Нужно быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами, уступать дорогу пешеходам, -прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Сотрудники ДПС будут патрулировать трассы, для этого сформированы отдельные экипажи. В эти сутки возможно увеличение числа аварий, поэтому автомобилистам стоит соблюдать простые правила: не гонять, не обгонять (видимость плохая), обязательные ремни безопасности, для детей – автокресла.