Накануне, 12 января, полицейские задержали 28-летнего жителя Иловли, подозреваемого в ДТП с пострадавшей. Днем ранее мужчина сбил 65-летнюю пенсионерку и вместо того, чтобы оказать ей помощь, вызвать «скорую», он просто уехал.- Мужчина, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», на пересечении с улицей Кирова напротив дома №27 совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть без светоотражающих элементов в темное время суток, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.К счастью, пенсионерка отделалась испугом и травмами, а вот виновнику аварии грозит наказание. Это может быть административный арест на 15 суток или лишение прав на полтора года. Сейчас полицейские составили материал, по итогам которого примут решение.Отметим, что за сутки на тарассах региона зарегистрировано три аварии с пострадавшими.