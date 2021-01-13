В городе Волжском Волгоградской области уже известно, как пройдет 19 января 2021 года один из главных православных праздников - Крещение Господне или Богоявление. Водосвятный молебен устроят на городском пляже, здесь же оборудуют иордань, поставят теплые палатки. Желающих окунуться в прорубь будет ждать горячий чай, а на пляж и обратно отвезут автобусы.Перед Крещением коммунальщики расчистят берег Ахтубы в районе городского пляжа, очистят дорожки от снега и наледи и обработают против гололеда. К 18 января 2021 должна быть готова крещенская иордань. Для этого расчистят дно Ахтубы и установят деревянные сходни и настилы. Военные поставят на пляже палатки для переодевания. А на Крещение в Волжском 19 января 2021 желающих окунуться в прорубь повезет от площади Строителей до городского пляжа и обратно автобус №40к. Ходить он будет по расписанию: от остановки «Площадь Строителей» - в 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00. Обратно с остановки «Городской пляж»: - в 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15.Как сообщили в администрации Волжского, желающим приобщиться к крещенским традициям придется соблюдать социальную дистанцию и прочие меры коронавирусной безопасности.