После весенней оттепели в Волгоград вернулась зима, да с такой силой, что за ночь 13 января все улицы города засыпало снегом. Обильные осадки осложнили ситуацию на дорогах. На магистралях областного центра с начала снегопада работают 56 единиц спецмашин. В ночные часы они высыпали порядка 230 тонн песко-соляной смеси на проезжие части. Техника обрабатывает основные магистрали Волгограда, а также улицы, по которым ходит общественный транспорт. Затем дорожные бригады перейдут к очистке второстепенных и внутрирайонных дорог. Помимо снега, техника очищает город от наледи. В течение среды службы будут возвращаться на ранее очищенные участки и постоянно обрабатывать их противогололедными реагентами.Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации города, если снегопад станет еще больше, то число спецтехники будет увеличено. Во дворах дороги и тротуары должны расчищать управляющие компании. Если этого не происходит, волгоградцы могут пожаловаться в жилищную инспекцию или районную администрацию.Напомним, накануне синоптики давали неблагоприятный прогноз погоды на 13 января. В Волгограде и области ожидались осадки в виде снега и ледяного дождя. Также сообщалось о тумане, гололеде, шквалистом ветре. В боевую готовность с вечера были переведены не только дорожные службы региона, но и энергетики для оперативного реагирования в случае аварий на электросетях.