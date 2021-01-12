После работы скорее хочется вернуться домой. Но во вторник, 12 января, волгоградцам приходится задерживаться. И не на рабочих местах, а на дороге. Волгоград встал практически в одну большую пробку. Затором в Красноармейском районе уже никого не удивишь. Там из-за ужасного состояния дорожного полотна через Волго-Донской канал уже несколько дней пробки во все стороны. Во вторник асфальт проверили инспекторы ГИБДД. Встало движение вечером также в Центральном и Дзержинском районах. Все из-за мелких аварий. К шести вечерам портал «Яндекс.Пробки» оценивал дорожную ситуацию в 8 баллов.Буквально стоят на месте автомобилисты на Каче. Там ДТП случилось на перекрестке проспекта Жукова и улицы Качинцев. О затянувшейся поездке волгоградцы жалуются в соцсетях.«Пробка большая в сторону Землячки»«Еле плетемся. С центра до Технологического колледжа полчаса ехала.Еще хуже ситуация в центре. Стукнулись машины под железнодорожным мостом на 7-й Гвардейской. В итоге огромнейшие пробки на ближайших к ней улицах - Пражской, Коммунистической, проспекте Ленина. Конечно, затор и на 7-й Гвардейской. Есть затруднения и в других частях Волгограда – на улице Рокоссовского до Кубинской, проспекте Университетском.