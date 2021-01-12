В ближайшие сутки в Волгоградской области будет бушевать непогода. Синоптики дают неблагоприятный прогноз на 13 января. В среду ожидается облачная погода. В Волгограде и области уже в ночные часы пойдет небольшой снег. Усилятся осадки завтра днем. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском гидрометцентре, будет снег и ледяной дождь. Также ляжет туман, а на дорогах и тротуарах образуется гололед. Так что от водителей потребуется повышенная внимательность, чтобы избежать ДТП. Дорожные службы уже находятся в боевой готовности. Для расчистки трасс готовы выйти 500 единиц спецтехники, сообщили в областной администрации. Завтра нужны быть осторожным и пешеходам - передвигаться лучше мелкими шагами, а то можно упасть и оказаться в травмпункте. 13 января ожидается также налипание мокрого снега на проводах и деревьях, по северу области будет метель. Ветер подует с востока с огромной скоростью – до 22-х метров в секунду.По области ближайшей ночью температура воздуха составит 4-9 градусов мороза, местами будет -14. Днем в среду столбики термометров покажут 1-6 градусов со знаком «минус», в северных районах подморозит до 6-10.В Волгограде ночью 13 января мороз будет в 4-6 градусов, завтра днем 2-4 ниже ноля.