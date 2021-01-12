С началом распространения коронавируса предпринимались различные меры, чтобы не допустить очагов заболевания в социальных и медицинских учреждениях. Однако вспышки ковида были, закрывались отделения в медорганизациях Волгоградской области. При этом пациенты, которые готовились к плановой госпитализации, не позднее чем за 7 дней должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус. Теперь же сдавать мазок, чтобы лечь в больницу не надо. На федеральном уровне отменили это требование, рассказал на брифинге оперативного штаба зампредседателя облздрава Николай Алимов.- В конце 2020 года министерством здравоохранения РФ были внесены изменения в основной приказ, регламентирующий работу системы по линии коронавирусной инфекции. С 26 декабря 2020 года сняли требование по ПЦР-обследованиям пациентов перед плановой госпитализацией. Теперь осталось требование только о проведении таких исследований уже в момент госпитализации в той медицинской организации, куда ложится пациент.Во всех больницах региона работают фильтры, чтобы не было вспышки заражения коронавирусом. При поступлении пациенту могут сделать экспресс-тест либо провести КТ-обследование, если в больнице есть оборудование. В случае положительных результатов, человека изолируют и переводят в ковидный госпиталь без контакта с другими пациентами. Николай Алимов отметил, что ранее действующее требование делать ПЦР-тест за неделю до госпитализации не давало гарантии, что человек окажется в больнице без ковида.- Если человек делает ПЦР-тест, результат отрицательный, то в течение семи дней он может контактировать, заболеть. Это не исключает и даже не минимизирует риски того, что пациент занесет вирус в стационар. Это и показала практика. Контроль на входе более эффективен.Теперь волгоградские ПЦР-лаборатории будут сосредоточены диагностике коронавируса у пациентов с подозрением на него и на закрытие больничных. Результаты должны быть готовы в течение 48 часов.