В больнице №25 Волгограда 12 января скончался еще один пострадавший во время прорыва теплотрассы в Волжском. Число жертв произошедшей 3 января на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой коммунальной аварии выросло до двух человек. Вторым умершим от ожогов кипятком и горячим паром стал 60-летний мужчина. Первым в реанимации скончался получивший 65% ожогов тела 75-летний волжанин Анатолий Лимаренко.Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, в больнице № 25 продолжают лечение еще двое пострадавших, среди которых и бросившийся на выручку провалившимся в яму с кипятком волжанам сотрудник МЧС. У 27-летнего и 30-летнего мужчин ожоги не столь серьезные.Напомним, трубу теплотрассы прорвало в Волжском 3 января. Прямо под ногами переходивших дорогу на улице Оломоуцкой волжан провалился асфальт. Люди упали в яму с кипятком. Всего в этой коммунальной аварии пострадали четыре человека. Двое из них получили серьезные ожоги, спасти их волгоградским медикам не удалось. Возбуждено уголовное дело.