12 января 2021 года еще в 22 районах Волгоградской области, Волгограде и Волжском зарегистрировали 260 новых случаев COVID-19. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперштабе региона. Больше всего заболевших по уже сложившейся традиции в областном центре: за сутки в Волгограде ковид обнаружили у 51 жителя. В Волжском заболели 47 человек, а в Иловлинском районе сразу 32.Остальные 130 зараженных – жители районов региона. В Михайловском – плюс 19, в Жирновском – плюс 13 пациентов, в Городищенском – еще 12 человек получили положительные тесты, в Камышинском и Новониколаевском – по 10 случаев. По 8 инфицированных в Клетском и Руднянском районах, по 7 – в Калаче, Урюпинске и Фролово. В остальных районах от 5 и менее заболевших (Суровикинский, Быковский, Еланский, Котовский, Палласовский, Старополтавский, Ленинский, Николаевский, Чернышковский, Новоаннинский и Среднеахтубинский).Напомним, в регионе с начала пандемии более 38 тысяч заболевших, из них порядка 36 тысяч пациентов полностью вылечились.