Второй день подряд в Волгоградской области подтверждается 6 летальных исходов от коронавируса. Общее число жертв пандемии достигло 519 человек. 12 января от осложнений, которые вызвал COVID-19, скончались 4 женщины и двое мужчин. Они поступили в инфекционные стационары с подтвержденным ковидом и двусторонней пневмонией, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Жертвами вируса становятся не только пожилые люди, но и волгоградцы средних лет.Уже в тяжелом состоянии оказалась в реанимации 49-летняя жительница Городищенского района. Ее привезли на «неотложке» в Клиническую больницу скорой медицинской помощи №15. Когда и от кого заразилась, медики установить не смогли. У пациентки были проблемы с сердцем. Как и у 69-летней волжанки. У нее также невозможно было определить дату заболевания. В городскую клиническую больницу №3 она попала «тяжелой».На второй день недомогания обратилась к врачам 48-летняя жительница Новоаннинского района. Ей потребовалась госпитализация, женщину положили в Волгоградскую областную клиническую психиатрическую больницу №2. Она страдала хроническими заболеваниями неврологического профиля. Спустя 2 дня после первых признаков болезни к терапевту пошла 66-летняя волгоградка. Обследование показало, что нужно ложиться в ковидный госпиталь. Женщину госпитализировали в клиническую больницу №4. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и мочевыделительной систем.В крайне тяжелом состоянии оказался в 4-й больнице 68-летний волгоградец. У него были проблемы с сердцем и эндокринной системой. Его ровесник из Волжского спустя неделю после первых симптомах недомогания обратился в поликлинику. Вердикт после осмотра – нужна госпитализация. Пенсионера привезли в Волгоград в клиническую больницу №4.