Дзержинский районный суд Волгограда не будет рассматривать уголовное дело в отношении экс-судьи Юлии Добрыниной, которую обвиняют по двум уголовным статьям – «приготовление к преступлению» и «мошенничестве». Напомним, в бывшем служительница Фемиды пыталась получить многомиллионную взятку за якобы помощь в освобождении одного из фигурантов уголовного дела о «поджоге дома губернатора» - авторитета Владимира Зубкова. Тот по факту находится в СИЗО Лефортово, но за 25 миллионов Добрынина гарантировала «решить вопрос». Была задержана с поличным.28 декабря материалы дела поступили в суд, но на этом и закончилось.- Удовлетворен самоотвод, заявленный судьёй, в производство которого передано дело. Основанием для самоотвода послужил тот факт, что обвиняемая по данному уголовному делу ранее занимала должность председателя Дзержинского районного суда Волгограда, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.Дело направили в облсуд, где уже по ходатайству Генпрокуратуры решат вопрос о территориальной подсудности.