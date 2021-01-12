В Волгограде немало домов в каждом районе, жить в которых небезопасно. Жильцов необходимо расселять, пока многоквартирный дом не рухнул. Волгоградцам из таких зданий предлагают квадратные метры в новостройках. Ну а кто отказывается, тем положены денежные компенсации. За 2020 год мэрия перечислила собственникам помещений в аварийных домах около 120 миллионов рублей. Для каждого человека сумма компенсации рассчитывалась индивидуально. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, для оценки стоимости привлекаются независимые эксперты. Они берут за основу рыночный ценник аналогичного жилья в неаварийных жилых зданиях.Некоторые волгоградцы за свои трехкомнатные квартиры в убитых домах в Кировском и Красноармейском районах получали до трех миллионов рублей.В муниципалитете добавили, что на сегодня из аварийного жилья в новое переселили более тысячи волгоградцев. Те собственники, которые переезжают в предоставляемые квартиры, получают их с чистовой отделкой, сантехникой и кухонными плитами. Квадратные метры располагаются в новостройках жилых комплексах «Колизей» и «Парк Арена» в Кировском и Советском районах.Расселение проводится в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». До сентября 2025 года планируется переселить 9 800 волгоградцев из 253 «уставших» от времени домов.