На новогодних праздниках не все волгоградцы проводили время дома в кругу семьи. Кто-то решил сменить обстановку и на самолете отправиться в другие города страны. За 10 дней января международный аэропорт Волгограда обслужил 30 542 пассажира. И это на 12 % больше, чем за аналогичный период времени прошлого года. Было больше и рейсов. Воздушная гавань приняла 130 воздушных судов на прилет и вылет. Показатель январских праздников 2020 года был меньше на 16%.Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе международного аэропорта Волгограда, за новогодние праздники рейсы осуществлялись по 11 направлениям. Самыми популярными у волгоградцев были полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи. Открылись в начале января новые направления – в Пермь, Красноярск и Усинск. А с 12 и 13 января из Волгограда можно будет улететь в Минеральные Воды, Нижний Новгород, возвращаются рейсы в Ростов-на-Дону.