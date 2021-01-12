С начала пандемии коронавирус перенесли больше 38 тысяч волгоградцев. Болели жители города по-разному: одни лечились дома под наблюдением терапевта, другие получали терапию в условиях стационара. Но немало и тех, кто в статистике не отражен. Врачи считают, что многие могли перенести коронавирус бессимптомно и даже не узнать об этом.Тем не менее после встречи с COVID-19 в организме человека вырабатываются антитела класса G (IgG). Это иммунные клетки, вырабатываемые в организме после контакта с вирусом. Определить есть они или нет, помогает специальный тест. С 1 по 31 января 2021 года медицинская компания «Инвитро» проводит акцию, которая предлагает пройти тестирование для определения антител класса M (IgM) и G (IgG) к вирусу SARS-COV-2 с использованием тест-системы Abbott со скидкой 20%.Пройти исследование на определение в сыворотке крови антител к вирусу SARS-COV-2 может каждый житель Волгограда. Но принять смогут лишь тех желающих, у кого нет симптомов ОРВИ: кашля, заложенности носа, боли в горле, повышенной температура тела.Как рассказали в «Инвитро», исследование выполняется на автоматических анализаторах семейства Abbott ARCHITECT®.- Лабораторный метод исследования – хемилюминесцентный иммуноанализ на микрочастицах для качественного определения специфических антител в сыворотке крови, - рассказывают в медицинской компании. - Тест имеет специфичность 99,9% и чувствительность 100% определения IgG к SARS-CОV-2 (по данным производителя).Исследования на антитела класса М и G позволяют определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 в прошлом. Иммуноглобулины класса M (IgM) – ранние антитела. Их обнаружение может указывать на недавнее инфицирование SARS CoV-2. Антитела класса M (IgM) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 возможно определить в крови пациента обычно не ранее 5 дней с момента появления симптомов. В среднем антитела IgM обнаруживаются в крови не ранее одной-двух недель после контакта с возбудителем.Сохраняются в крови на определяемом уровне не более двух-трех месяцев. При этом их уровень постепенно снижается, поскольку организм переходит на выработку более эффективных антител класса G (IgG) обычно через 21-28 дней после контакта с вирусом. Антитела IgG могут сохраняться в крови длительный период, но эта продолжительность индивидуальна и зависит от иммунной системы конкретного человека.По наличию IgG антител в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа – способности организма распознавать вирус при повторной встрече с ним.Простыми словами, благодаря тесту на антитела можно определить, сталкивался ли ваш организм с коронавирусом раньше и есть ли у вас к нему иммунитет.- Результаты не дают оснований врачу поставить какой-либо диагноз и дать полное заключение. Но специалист уже будет иметь показание к тому, чтобы отправить пациента на дообследование, - говорят в «Инвитро».В настоящее время неизвестно, как долго антитела сохраняются после перенесенной инфекции и обеспечивают ли они защиту от повторного заражения.- Мы видим увеличение процента положительных результатов (IgG к SARS-CoV-2) практически во всех крупных городах и регионах с увеличением количества обследованных пациентов и сроков от начала массового тестирования. Это вполне закономерно, - говорит врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. - Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, количество заразившихся увеличивается, система здравоохранения работает с перегрузкой. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета.По словам Андрея Позднякова, по разным причинам далеко не всем был выставлен диагноз COVID-19. Люди, переболевшие «чем-то» неподтвержденным, но клинически похожим на коронавирусную инфекцию или имевшие контакт с заболевшими, пытаются ретроспективно выяснить, чем они переболели.- С учетом разнообразия форм и клинических проявлений данного заболевания часть этих пациентов получает положительный результат, подтверждающий перенесенную инфекцию COVID-19, – сообщает врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.Узнать подробности акции можно на сайте www.invitro.ru. Взятие биоматериала не входит в стоимость исследования и оплачивается отдельно.