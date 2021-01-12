Впереди пешеходный переход – притормози. Этому правилу водители должны неуклонно следовать. Но на деле так происходит не всегда. За прошлые сутки, 11 января, в Волгоградской области автомобилисты сбили четырех человек. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация. В Волжском в 17.00 под колесами «Kia Sportage» оказалась 15-летняя девочка. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Но 50-летний водитель кроссовера не притормозил перед школьницей, которую увезли в больницу. Ранним утром понедельника 41-летний мужчина, управляя «Ладой Веста», наехал на 66-летнего пешехода на улице Череповецкой в Ворошиловском районе Волгограда. Пенсионер пересекал дорогу по «зебре».Полиция ищет водителя «ВАЗ-2114», который уехал с места ДТП в Иловле. В 18.10 на пересечении улиц Красноармейской и Кирова автомобилист сбил 65-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть без светоотражающих элементов в темное время суток, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Пенсионерку забрала «скорая», а водитель «ВАЗа» не поинтересовался здоровьем пострадавшей, а уехал в неизвестном направлении.В Дзержинском районе Волгограда авария случилась во дворе дома на улице Нильской. «Honda Civic», которой управлял 35-летний мужчина, наехала на 81-летнего пешехода.