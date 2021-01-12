В Волгограде отменили аукцион на апгрейд и сопровождение автоматизированной системы ситуационного центра губернатора в 2021 году. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, решение об отмене аукциона принял сам заказчик - региональный Центр информационных технологий. О причинах такого решения не сообщается. При этом жалоб на этот аукцион в системе не зарегистрировано.Напомним, на обновление системы совещательной комнаты губернатора из бюджета Волгоградской области планировали выделить чуть более 48 миллионов рублей. На эту сумму подрядчик должен был обеспечить сопровождение автоматизированной системы и ее техническое развитие в связке с другими информационными системами.Работает ситуационный центр губернатора с 2018 года. Совещательную комнату оборудовали в здании администрации региона. Там проходят различные совещания, в том числе на «удаленке».