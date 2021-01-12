В Волжском 11 января завершился внеплановый ремонт трубопровода на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой. С утра до позднего вечера понедельника специалисты восстанавливали теплосети, на которых в начале января произошел порыв. Из-за работ на участке весь день жители многоэтажек в 27, 28 и 32-м микрорайонах и на улице Оломоуцкой, 18 сидели без отопления и без горячей воды. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Волжских тепловых сетях», после завершения ремонта теплоснабжение и горячее водоснабжение было восстановлено.Коммунальщики обращают внимание жителей Волжского, если в их квартиры тепло и горячая вода не вернулись, необходимо обращаться в управляющую компанию. Все внутридомовые коммуникации, а также подача отопления и ГВС жильцам домов, являются зоной ответственности УК и ТСЖ.Напомним, 3 января в Волжском на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой произошла крупная коммунальная авария. Из-за порыва трубопровода пострадали 4 человека, в том числе 1 спасатель. Все они провалились в кипяток. 4 января скончался 75-летний мужчина.