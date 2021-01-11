С 9 января родители 15-летнего жителя Городищенского района не находили себе места: мальчик, отличительной чертой которого был шрам на лбу, пропал и не отвечал на звонки. Родственники обратились в полицию, начались активные поиски. Информацию о «беглеце» даже распространили в СМИ, чтобы жители Волгоградской области помогли в поиске ребенка.Так и вышло. В разное время школьника видели то в маршрутке, то на улице, то в торговых центрах, то на остановках. В итоге стражи порядка поймали юношу в Макдоналдсе, где он безмятежно отдыхал с приятелями.- Преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено. Сейчас с ним общаются оперативники и инспекторы ПДН. Предстоит детально разобраться в причинах его ухода и нежелания возвращаться, а также внутрисемейных отношениях, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.