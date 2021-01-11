Сегодня вечером, 11 января, в Волжском на пересечении улиц Энгельса и Пушкина случилась авария: проезжую часть не поделили пассажирская маршрутка и автомобиль ДПС. Момент столкновения зафиксировал не только видеорегистратор патрульной машины, но и проезжающие мимо очевидцы.В социальных сетях сразу появился пост о том, что в «маршрутке находились пассажиры с детьми». Однако по предварительной информации, которую «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавших ни в одном транспортном средстве нет. Да и кто виноват – неясно. Неизвестен и номер маршрутного такси. Однако многочисленные видео с регистраторов оперативное помогут разобраться с случившемся.Как пояснили в ведомстве, в настоящий момент по данному факту организован проверка, по итогам которой и будет принято решение относительно зачинщика ДТП.