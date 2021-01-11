Санитарные врачи подвели итоги первой календарной недели 2021 года в Волгоградской области. За это время к врачу с симптомами острых респираторных заболеваний обратились десятки тысяч человек. У части из них диагностировали коронавирус, у большинства – РС-вирус и другие ОРВИ. При этом ни одного случая гриппа лабораторно не подтвердили. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодня область в шаге от эпидемии ОРВИ - заболеваемость в первые дни года находилась ниже эпидорога лишь на 5%. При этом 65% чихающих и кашляющих волгоградцев – это взрослые.- Количество обратившихся за медицинской помощью с ОРВИ составило 43,8 на 10 тысяч населения, - рассказали «КП-Волгоград» в областном Роспотребнадзоре.Лечь больницу пришлось лишь каждому сотому из заболевших ОРВИ волгоградцев. По данным оперштаба, на сегодня в ковидных госпиталях лечат 5,5 тысячи человек. А главной опасностью медики по-прежнему называют позднее обращение к врачу и самолечение.