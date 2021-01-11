В Волгограде задержали местного жителя, который подозревается в убийстве. Утром 2 января на первом Манежном переулке в Краснооктябрьского района нашли тело мужчины. Он умер от ножевых ранений. Следователи возбудили уголовное дело и стали искать тех, кто мог совершить такое преступление. Сотрудники СКР вместе с полицейскими установили личность убитого. Это был 39-летний уроженец Среднеахтубинского района, который переехал в областной центр к гражданской супруги. Они снимали квартиру у волгоградца, с которым тесно общались. И именно на него пали подозрения у следователей. Однако мужчина настаивал, что он не мог убить своего знакомого. У него есть железное алиби: в день трагедии он был дома с женой, которая это подтвердила. Только на деле все оказалось иначе.У подозреваемого нашли одежду с замытыми следами крови. Также записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина был со своим приятелем спустя час после убийства в микрорайоне, где оно произошло. Да еще на допросе раскололся товарищ основного фигуранта дела. Он признался, что около шести часов утра 2 января помогал другу скрыть следы убийства, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.Подозреваемого задержали, вину он полностью признал. Ранее волгоградец уже сидел 14 лет в тюрьме за жестокое убийство. Пойдет под суд и его приятель за укрывательство преступления.