В Дзержинский районный суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, организовавшего в двух жилых домах по улице Рижской и Грузинской игорный бизнес. Любителей азартных игр оказалось немало, поэтому дело процветало полгода, пока его не прикрыли сотрудники УЭБиПК. В процессе расследования, которое проводило СУ СКР по Волгоградской области, выяснилось, что активно помогали бизнесмену пять женщин в возрасте от 30 до 40 лет и десять мужчин от 26 до 47 лет.- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.Организатор игорного бизнеса только окажется на скамье подсудимых, а вот три его сообщника уже ждут приговора, в отношении остальных дела расследуются. Каждому из них грозит до шести лет тюрьмы.