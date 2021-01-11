Смертность от коронавируса, к сожалению, меньше не становится. Только за две неполные недели января от ковида в Волгоградской области, по официальным данным, умерли 55 человека. За всю пандемию скончались уже 513 пациентов. 11 января в Волгоградской области зафиксировали 6 летальных исходов от осложнений, которые вызвал вирус. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, умерли 2 женщины и четверо мужчин. При госпитализации у всех были COVID-19 с двусторонней пневмонией.48-летняя жительница Михайловки запустила болезнь. Она оказалась в ЦРБ уже в тяжелом состоянии. Поэтому установить, как и когда она заразилась, медики не смогли. У женщины были проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системами. Житель Волгограда решил лечиться самостоятельно. Но лучше ему не становилось. И только на 11-й день он обратился за помощью, оказавшись в городской клинической больнице №3 Волжского. 57-летний волгоградец страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и мочевыделительной систем.Еще один волгоградец на четвертый день болезни оказался в клинической больнице №5. Но время, к сожалению, уже было упущено. У 66-летнего мужчины были проблемы с сердцем. При первых признаках недомогания вызвала врача 63-летняя жительница Городищенского района. Ей назначили амбулаторное лечение, но положительной динамики оно не давало. Тогда женщину с заболеваниями сердца и эндокринной системы положили в ЦРБ. Но и в стационаре спасти пациентку не удалось.На пятый день болезни пошел в поликлинику 60-летний житель Иловлинского района. После обследования его направили в клиническую больницу №4 Волгограда. У него были хронические заболевания эндокринной системы. Сразу обратился за медпомощью 64-летний житель Палласовского района. Врачи угрозы здоровью не увидели и решили, что пациенту лучше лечиться дома. Однако мужчине становилось только хуже. Тогда его направили в Волгоград – в клиническую больницу №4. Но в госпитале пациенту с проблемами с сердцем помочь не смогли.