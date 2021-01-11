У большинства волгоградцев 11 января – первый рабочий день. Но а кто-то и в праздничные дни на боевом посту. Среди таких полицейские. У и них работы было предостаточно. Они в усиленном режиме следили за порядком. Тем более, что он постоянно нарушался. За первую декаду месяца сотрудники МВД раскрыли 2 убийства, которые произошли в Волгограде и Фроловском районе 2 и 10 января соответственно. Фиксировались и другие нарушения закона. Полицейские задержали подозреваемых в десяти грабежах, девяти угонах автомобилей и 60 краж имущества. Также они раскрыли 8 из 10 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Не все жители Волгоградской области предпочли встретить 2021 год в радости и дружелюбии.Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, полиция пресекла 33 факта оборота наркотиков и 13 незаконных операций с оружием и боеприпасами. Установила местонахождение 22-х преступников, которые были в розыске, и раскрыла 79 преступлений, которые были совершены еще до Нового года.За праздники очень часто волгоградцы после застолий садились за руль. В течение десяти дней госавтоинспекторы задержали около 200 пьяных водителей – и мужчин, и женщин. Выходили на работу подшофе и таксисты. Их отстранили от деятельности и выписали штрафы. На дорогах региона произошло с 1 января 32 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 44 человека, в том числе 9 детей. Погибли 6 человек.В региональном Главке МВД добавили, что полицейским в охране порядка помогали казаки, общественники и простые граждане, которые сообщали о нетрезвых водителях, забытых вещах и подозрительных предметах.